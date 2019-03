"Voglio bene a Fabrizio Corona, soltanto che è irrecuperabile": Belen Rodriguez, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, colpisce duro il suo ex fidanzato. Il tema è ancora l'imboscata sulle corna di Riccardo Fogli all'Isola dei famosi. Un momento trash che Belen aveva già definito "vergognoso". Nel salotto di Canale 5 ribadisce: "Mi sono messa a piangere mentre lo guardavo. Va bene tutto, faccio parte del mondo della televisione e capisco cosa ci vuole per catturare l'attenzione del pubblico, ma non accetto più che si giochi con la vita delle persone, soprattutto di una certa età: ho temuto per lui. Ormai non mi stupisco più di quando Fabrizio fa questo tipo di cose. Mi dispiace perché penso che noi esseri umani dobbiamo sempre cercare la versione migliore di noi stessi. Quando smetti di farlo, inneschi un meccanismo nella tua mente che non ti fa bene e sei finito, perché non cresci".