Cristina Parodi, drastica decisione: addio televisione, cosa farà per un anno

Cristina Parodi, 54 anni, non si piange addosso a differenza di alcune colleghe. La conduttrice - non compare in alcun palinsesto della prossima stagione televisiva. Al via i piani alternativi, spiffera Alberto Dandolo sul settimanale Oggi in edicola. Prima è volata in Perù con la primogenita Benedetta per dedicarsi a un progetto umanitario promosso da una nota Ong bergamasca. Ora si mormora che si prenderà un anno sabbatico per affiancare il marito Giorgio, sindaco di Bergamo, nella sua attività politica. Ce la farà la brava Cristina a star lontana dal video?

Per approfondire leggi anche: Cristina Parodi fatta fuori dalla Rai