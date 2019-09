Qualche giorno fa Emma Marrone ha fatto sapere ai suoi fan di doversi allontanare per un breve periodo dal mondo della musica e dagli impegni pubblici per risolvere un problema di salute. Nonostante la cantante salentina non abbia specificato la natura del suo male, il Tg1 "ha deciso" che l'artista stia nuovamente affrontando una battaglia contro il tumore alle ovaie, che nel 2012 aveva presentato una recidiva. Nel servizio dedicato alla diminuzione nell’ultimo anno delle neoplasie in Italia, il medico intervistato, Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento Oncologico dell’Istituto Nazionale Regina Elena, ha fatto gli auguri di pronta guarigione alla Marrone.

"Sempre più giovani vediamo colpiti da tumore, ultimo il caso di Emma Marrone", ha sottolineato la giornalista del servizio Ada De Santis, "alcuni tumori sono frequenti anche nell’età giovanile", ha replicato quindi il medico. "Noi auguriamo a Emma Marrone una pronta guarigione. Sappiamo dalle notizie che sono state diffuse che è affetta fortunatamente da una neoplasia abbastanza sensibile ai trattamenti medici in cui anche la chirurgia può giocare un ruolo fondamentale", ha aggiunto il direttore di Oncologia, dando sì buone notizie nel caso, ma facendo così una diagnosi di non sua competenza.