Gerry Scotti stregato dal giovane liutaio: quanti soldi gli regala

Gerry Scotti è rimasto talmente colpito da un liutaio di 26 anni di Concorrezzo, in provincia di Monza, da decidere di regalargli 5mila euro. Quella di Lorenzo Radaelli, ha spiegato il conduttore nominato l'anno scorso Ambasciatore per la Ricerca di Regione Lombardia, "è una storia che ha subito stimolato la mia curiosità. Guardare al futuro significa anche tenere in considerazione coloro che vivono per conservare i valori del passato, proprio come Lorenzo".

"Chi si può mai aspettare che Gerry Scotti bussi al vetro del tuo negozio? - ha raccontato commosso Radaelli - È stata una sorpresa che porterò sempre nel cuore. Un grazie sentito a Gerry e a Regione Lombardia per questo aiuto graditissimo che mi permetterà di esportare la mia arte anche all'estero e di tramandare un mestiere così prezioso ai più giovani", ha concluso visibilmente emozionato.