Disney on Ice, per la prima volta sul ghiaccio tutta la magia di Frozen. Anna e Elsa sbarcano a Milano

“Disney On Ice: Frozen, Il regno di ghiaccio” arriva in Italia. Il nuovo show sul ghiaccio tratto da uno dei film di animazione Disney più amati e premiati di tutti i tempi, per la prima volta nel nostro paese dopo il successo ottenuto in tutto il mondo. Lo show sarà a Roma dal 16 al 19 gennaio (Palazzo dello Sport) e a Milano dal 23 al 26 gennaio (Mediolanum Forum di Assago). Il film, vincitore di due premi Oscar e di un Golden Globe, sarà narrato dal vivo grazie a questa nuova produzione. Nello spettacolo Topolino e Minnie (icone Disney) accompagnano gli spettatori nel magico mondo di Arendelle, con ospiti speciali come le amate principesse Anna e Elsa i personaggi di Toy Story e Alla Ricerca di Nemo, oltre ai personaggi de Il Re Leone.

Alla regia, Patty Vincent afferma, “Il nostro obiettivo è mostrare questi personaggi pieni di emozioni e in grado quindi di emozionare il pubblico e di farlo cantare e ballare per tutta la durata dello show.” La scenografia comprende scenari come lo spazio e il cielo, per proiettare il pubblico in un avvincente percorso che segue le passioni dei personaggi. Le famiglie attraverseranno le Montagne del Nord con Anna, Kristoff e Sven e vivranno dal vivo il dramma interiore di Elsa. La magia di Elsa diventerà ancora più potente grazie agli effetti speciali dello spettacolo e alla carica energica dei numeri di pattinaggio.