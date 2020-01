Ballando con le Stelle, Milly Carlucci perde pezzi? "Ha già firmato", chi può restare fuori dal cast

Il cast di Ballando con le stelle 2020 pronto ad accogliere una sportiva? Si tratta della pallavolista Francesca Piccinini che, al programma condotto da Milly Carlucci, aveva già partecipato come ballerina per una sola notte. A lanciare l'indiscrezione è Oggi anche se il settimanale non nasconde qualche dubbio. La Piccinini, infatti, ha deciso di fare un passo indietro in merito all'annuncio del suo ritiro, firmando addirittura un contratto con il team di Busto Arsizio.

"Ho grandi obiettivi e stimoli - ha riferito la schiacciatrice toscana dopo il ritorno in campo -. L'entusiasmo è quello della ragazzina che esordì in serie A a 14 anni. Sono pronta ad accogliere questa sfida insieme a un club che ho sempre stimato molto".