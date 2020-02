Domenica Live, il dramma di Gerardina Trovato e di sua madre. Poi la notizia clamorosa di Barbara d'Urso

Dal successo alla povertà. Gerardina Trovato vive con 80 euro al mese della Caritas. Adesso è sola, a rischio sfratto. Grazie a Caterina Caselli, che le ha pagato l’affitto, ha sopravvissuto in questi mesi. Ospite a Domenica Live la cantante conferma: “Ha pagato 6 mesi di affitto, luce e acqua. Ha pagato anche i miei debiti. Certo, non mi è rimasto nulla. Ma devo dirle grazie”. Gerardina svela di essere andata a vivere in una casa di affitto proprio grazie alla bontà della Caselli. “Ho debiti con la farmacia, dove mi rifornisco, con la parrucchiera che viene gratuitamente a casa mia. Ho debiti con tutti quelli che mi hanno aiutato”, dice Gerardina che in studio da Barbara d’Urso incontra un’amica di vecchia data: Manuela Villa. Le telecamere di Domenica Live seguono Gerardina in un piccolo paese della Sicilia dove vive da tempo. “Da due anni e mezzo Carmela mi fa i capelli gratis”, dice la cantante in una clip che va in onda a Domenica Live.

Ma la mamma della Trovato racconta in studio la sua versione dei fatti. Insomma, madre contro figlia. Purtroppo. Gerardina dice che sua madre l’avrebbe offesa alle prime richieste economiche di aiuto. “Ho ricevuto da mia madre un solo vaglia in un anno. Appena 300 euro”. La mamma della Trovato dice di non aver mai presentato alcuna denuncia contro sua figlia e di non volerla far interdire (così come aveva raccontato la Trovato). Poi sostiene di aver provveduto anche economicamente al mantenimento di sua figlia, che è da anni in difficoltà economica. La Trovato va contro sua madre (Agata Russo) senza freni: “Mi ha denunciato dicendo che ho sperperato il suo patrimonio per comprare droga, feste e vestiti. Io non mi sono mai drogata in vita mia”. La versione dei fatti raccontata da sua madre, con tanto di lettera inviata alla redazione della d’Urso, è ben diversa. Un tira e molla, tra madre e figlia, che potrebbe andare avanti per molto tempo. La d’Urso cerca di far ragionare Gerardina, aiutata in queste settimana da tutta la redazione di Barbara d’Urso che ha preso a cuore la storia della cantante. Ma Gerardina è nera: non vuole vedere sua madre nonostante Barbara le chiede di pensare ad un incontro. “Mia madre è sempre stato un carnefice travestito da vittima”, tuona la Trovato. Che continua a dire: “Avevo bisogno dei miei genitori e del loro aiuto dopo Sanremo. Se mi avessero dato i soldi di cui avevo bisogno avrei continuato nella musica. Invece non è stato così ed ho mollato”. Poi arriva la bella notizia della d’Urso: “Un mio amico che produce video musicali ed ha uno studio di registrazione, dopo aver visto la tua storia, mi ha detto di voler produrre gratuitamente il tuo videoclip musicale”.

di Francesco Fredella