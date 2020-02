Ballando con le Stelle, Akash Kumar e una rovinosa rottura: l'ultima indiscrezione sulla sua vita privata

Quando si parla di Akash Kumar, il modello ex concorrente di Ballando con le stelle, si parla poco di gossip e tanto di moda. Ma stavolta alle nostre orecchie è arrivata un’indiscrezione bomba: Akash è tornato single. Già alcuni mesi fa, a settembre, aveva vissuto una crisi con lei (di cui non sveliamo l’identità). Adesso le acque si sono agitate di nuovo. Rottura definitiva o crisi momentanea?

Il super modello, fisico statuario e occhi di ghiaccio, ha sempre protetto la propria vita lontano da paparazzi e cronaca rosa. Nessun reality (anche Isola dei famosi e Gf vip l’hanno corteggiato a lungo) e tante passerelle: ora - da single - torna ad essere desiderato dalle donne di ogni età. Pare che in queste ore Akash sia in partenza per una nuova esperienza lavorativa.

di Francesco Fredella