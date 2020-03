Nicola Porro contro le sardine ad Amici: "Perfetto, programma da narcisetti". Maria De Filippi lo contesta: "Gli consiglio di informarsi"

03 marzo 2020 a

Faida a Mediaset tra Maria De Filippi e Nicola Porro, tutta colpa di Amici e soprattutto di Mattia Santori e le sardine. Il giornalista e conduttore di Quarta Repubblica era stato molto critico con la puntata di venerdì scorso, definendo il talent show di Canale 5 la "collocazione naturale" dei pesciolini anti-Salvini, "un programma per narcisetti più speranzosi che talentati". "Cronaca di una sorte annunciata", commenta sardonico Porro a coronamento dei 3 mesi di vita del movimento.

Ma la Da Filippi difende la scelta di aver mandato in onda Santori e compagni: "Non solo condivido quello che hanno detto ma sono orgogliosa di averli ospitati", perché "il loro non è stato un intervento politico ma contro l'odio, il disprezzo gratuito, la violenza e spero che anche Porro la pensi così, altrimenti sarebbe davvero per me preoccupante". Difesa d'ufficio anche per gli allievi. "Narcisetti"? No, ragazzi che "hanno dedicato il loro tempo, le loro giornate, i loro sforzi e il loro sudore alla loro passione: il canto o il ballo. E i risultati di tante ore e fatiche, in tanti li hanno visti. Se Nicola Porro no, gli consiglio di informarsi".