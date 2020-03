Storie Italiane, la confessione di Elenoire Casalegno: "Il mio compagno è a Roma, non lo vedo da 20 giorni"

Francesco Fredella 24 marzo 2020 a

Quarantena. Per tutti. E ai tempi del Coronavirus anche i personaggi della tv raccontano l’amore scandito dalla lontananza. “Non vedo il mio compagno da 20 giorni”, dice Eleonoire Casalegno a Storie italiane dove parla della sua quarantena milanese. “Il mio compagno è tornato a Roma venti giorni fa circa dopo essere stato a Milano. Ha avvertito la Asl come dovrebbero fare tutti, ma non aveva sintomi o febbre. Però ha deciso di mettersi in quarantena”, confessa la Casalegno a Eleonora Daniele.

Con lei in collegamento da casa c’è anche il suo simpaticissimo cane. “Ha 90 anni più o meno se calcoliamo la sua età rapportata con quella dell’uomo”, dice la Casalegno. Che in una recente intervista svela un particolare inedito: “Da piccola volevo fare il magistrato”. Poi per lei si sono aperte le porte del successo in tv.