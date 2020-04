Mediaset, addio a Paolo Bonolis? Il ruolo di Lucio Presta (e del coronavirus)

Francesco Fredella 23 aprile 2020 a

a

a

Paolo Bonolis lascia Mediaset? L’indiscrezione, clamorosa, sta già animando abbastanza gli uffici di Cologno Monzese. L’idea che il Biscione possa perdere un colosso come Bonolis, sicuramente, ha provocato un terremoto nelle “stanze dei bottoni”. Questa spifferata sembrerebbe avere un fondo di verità notevole, visto che il manager di Bonolis - Lucio Presta - sarebbe sul piede di guerra con Mediaset. Da tempo, ormai.

"La stanza del medico". Bonolis, clamoroso ritorno in diretta grazie alla moglie: i dettagli del nuovo programma

Il primo attrito, facendo una piccola operazione rewind, sarebbe nato quando dopo l’emergenza Coronavirus sono state mandate in onda le repliche di Avanti un altro invece di interrompere il programma. Prima scossa. Bonolis è andato giù duro dopo la decisione. Poi ci sono state altre scosse assestamento, che hanno agitato il clima. E in questa faccenda, come alcune fonti ci svelano, si sarebbero inserite anche le tensioni di Lucio Presta con la dirigenza di Mediaset. Stiamo parlando dell’agente televisivo per antonomasia, famoso - come lui stesso ha raccontato tempo fa alla presentazione del suo libro Nato con la camicia - per le trattative di ferro sin da quando era giovanissimo. Ed è questa, da sempre, la cifra del suo successo.

"Perché no". Sonia Bruganelli che dice? Quella "strana" risposta di Paolo Bonolis

Inutile negarlo. Insomma, Presta potrebbe portare il suo “diamante” Bonolis in Rai. Non è ancora ben chiaro quale possa essere la sua collocazione nel palinsesto. Troppo presto per saperlo. Ma il grande Paolo è un professionista brillante, che riesce a fare ascolti record. Sempre. In ogni fascia, in ogni programma televisivo. Solo qualche giorno fa, ad esempio, aveva strizzato l’occhio a Sanremo. Tutto ad una sola condizione: un festival lontano dall’Ariston. Mai accaduto in settant’anni. L’ipotesi Sanremo per lui, adesso, non è nell’aria. Nella prossima edizione ci saranno i premiati Amadeus-Fiorello. Però, Bonolis - che ha iniziato un format in Rete - potrebbe sfoderare un asso nella manica con il suo manager Presta e tornare in grande spolvero in viale Mazzini. Chissà. Come dicono Benje&Fede: “Dimmi dove e quando”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.