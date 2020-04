Virginia Sanjust di Teulada, l'ex signorina buonasera in Rai agli arresti domiciliari per stalking

29 aprile 2020 a

Ve la ricordate Virginia Sanjust di Teulada, conduttrice tv e figlia d'arte, la celebre "signorina Buonasera?". Di lei si parlò anche perché, si diceva, fosse "amica del cuore" di Silvio Berlusconi. Bene, l'ex presentatrice romana è finita agli arresti domiciliari in una casa di cura. Battuta da un disagio psicologico che la ha resa una stalker: per mesi ha perseguitato una sua ex fiamma, un quarantenne che dopo qualche giorno con lei aveva preferito tagliare la relazione sul nascere. Ma la Sanjust non lo ha mai accettato, bersagliando il malcapitato con molestie e persecuzioni: intrusioni in casa, pedinamenti, minacce e l'ossessivo suonaree al suo campanello di casa. Fino a che è stata denunciata.

Ma non solo, l'ex conduttrice Rai ha anche forzato una finestra di casa dell'uomo, per fare irruzione nel salone, dove lo ha atteso. "Punta su una convivenza con la forza, è instabile", ha affermato l'uomo, che poi è stato anche schiaffeggiato. Dunque una nuova irruzione in casa, poi la Sanjust ha indotto i vigili del fuoco nell'appartamento del signore (che aveva abbandonato) per farlo tornare e dunque vederlo. A fine gennaio un'altra aggressione, con una terza intrusione nel suo appartamento. Blitz che sarebbero durati fino a poche settimane fa. Ora, si apprende, in seguito a una perizia che ha escluso la capacità di intendere e di volere della donna, la Sanjust è finita ai domiciliari per stalking e violazione di domicilio, così come chiesto dal pm Antonio Verdi.

