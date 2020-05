Antonio Zequila: "Rottura tra Mara Venier e Simona Ventura? Colpa mia". La bomba: a Domenica In...

06 maggio 2020 a

a

a

Vi ricordate i dissapori - mai superati - tra Simona Ventura e Mara Venier? Bene, sarebbe tutta "colpa" di Antonio Zequila. Lo rivela il diretto interessato, ex Grande Fratello Vip, su Chi di Alfonso Signorini. "Dopo l’Isola dei Famosi - ricorda - tutti mi volevano: tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al fenomeno Zequila. Ricordo anche che, per colpa mia, le primedonne della Rai, Simona Ventura e Mara Venier, entrarono in conflitto. Il motivo? Post reality Simona mi offriva tre ospitate nel suo programma domenicale sul secondo canale, mentre Mara, nella sua Domenica In, me ne offriva ben cinque. E io, dopo aver lavorato con mio padre nei mercati, ho seguito la legge del miglior offerente, anche se poi è proprio nel salotto di Mara che è successa la famosa bagarre tra me e Pappalardo”, ha rivelato Zequila. E per inciso, ancora oggi Venier e Ventura sono molto distanti (dopo un tentativo di rappacificazione... naufragato).

"Stavo per vincere, al televoto ero 70/30. Poi è cambiato qualcosa...". Patrick, sospetto bomba sulla finale del GF Vip

"Tirargli una testata": Antonella Elia, l'odio profondo per Antonio Zequila

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.