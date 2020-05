Fiorello scrive il suo futuro: "Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera"

06 maggio 2020 a

Per Fiorello fare Sanremo non è stata una passeggiata: "È pesante. Te ne dicono di tutti i colori... Non ho il carattere giusto, eppure l'ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta... Potrebbe essere l'ultima cosa. Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera". Questa la conclusione con cui il comico chiude la diretta Instagram proprio con il suo compagno di viaggio Amadeus. Fiorello ne è certo: "Mica devo andare avanti fino ad 80 anni. Ho fatto pure troppo. Largo ai giovani. Chiudo e basta".

"Mi ha già chiamato tre volte". Amadeus vuole il bis, Fiorello sotto assedio

Tra il serio e il faceto, la diretta va avanti per circa 40 minuti e Fiorello strappa la promessa definitiva ad Amadeus. "Se dovessi venire a Sanremo, tu faresti tutto quello che ti chiedo, anche abbassarti i pantaloni?". "Sì, giuro, lo faccio, qualsiasi cosa", replica Amadeus. Ma c'è un altro punto sul quale Fiore non transige: gli immancabili Bugo e Morgan. "Loro - afferma - devono esserci anche il prossimo anno! Non dico che devono fare pace, ma ci devono essere in qualche modo”. Poi Amadeus si lascia andare anche lui a qualche richiesta, in particolare il conduttore vedrebbe bene Vasco Rossi sul palco dell’Ariston.“Sarà un Festival del tutto particolare, un Festival della rinascita”, gli ha fatto eco lo showman.

