Adriana Volpe raddoppia a Tv8 prima di iniziare: indiscreto, c'è un secondo programma per lei

Adriana Volpe non ha ancora iniziato la sua nuova avventura con Tv8, eppure potrebbe già raddoppiare i programmi. Stando alle ultime indiscrezioni, il canale in chiaro di Sky vuole provare a capitalizzare al massimo la popolarità della Volpe, schizzata alle stelle soprattutto tra i giovani grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Programma al quale Adriana ha strizzato l’occhio più volte: non le dispiacerebbe tornare in qualità di opinionista, anche perché il ruolo non le creerebbe problemi con Tv8. Secondo TvBlog, alla Volpe potrebbe essere affidato non solo uno spazio mattutino, ma anche una trasmissione legata al mondo del gossip a partire dal prossimo autunno. Intanto Adriana si prepara all’infotainment che partirà a breve e che la vedrà alla conduzione insieme ad Alessio Viola.

"Se mi chiama Signorini...". Adriana Volpe tra Mediaset e Tv8: il richiamo irresistibile del GF Vip

