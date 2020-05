Uomini e Donne, Fabio Colloricchio positivo al coronavirus: l'annuncio choc sui social

19 maggio 2020 a

a

a

Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta Mangrinyan sono positivi al Covid-19. Una notizia choc che lascia tutti senza parole. La coppia lo annuncia sui profili social. Ma, per fortuna, la bellissima spagnola e il volto di Uomini e donne hanno superato questo momento. Adesso stanno bene. “Una luce alla fine del tunnel”, racconta Colloricchio. Che poi continua: "Oggi abbiamo fatto il test del Coronavirus con Violeta Mangrinyan ed entrambi siamo risultati positivi per le IgG. Ciò significa che abbiamo avuto il Covid -19, l’abbiamo superato e ora abbiamo gli anticorpi. Siamo immuni e non contagiamo nessuno”. “La verità – continua l’ex tronista di Uomini e Donne – è che era una delle più grandi gioie che abbiamo avuto in tutto questo tempo. Questo almeno ci ha fatto vedere per un secondo la luce alla fine del tunnel! Consiglio a tutti coloro che hanno dubbi se ce l’hanno o no di provare il test! È molto importante essere in grado di superare questo virus insieme”. Solo qualche mese fa, Colloricchio e Violeta sono stati protagonisti di un video di fuoco a Superviventea (l’Isola dei famosi spagnola). Una scena piccantissima che ha fatto il giro della Rete con milioni di clic.

"Entrano tanti imbecilli". Paolo Fox torna su Rai 2, lo sfogo in studio di Magalli: gelo a Viale Mazzini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.