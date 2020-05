Storie Italiane, Eleonora Daniele sta per diventare mamma: la conduttrice in clinica

Francesco Fredella 25 maggio 2020 a

Manca poco. In questi minuti Eleonora Daniele sta per dare alla luce Carlotta. Da indiscrezioni raccolte da TvBlog la conduttrice di Storie italiane avrebbe avuto le prime contrazioni e sarebbe stata accompagnata in una clinica romana per il parto. Con lei in questi minuti c’è suo marito Giulio Tassoni (con il quale vive una lunga storia d’amore). Stamattina la Daniele è andata in onda con il suo programma del mattino. Stakanovista doc. Grande esempio per tutti. Un fiocco rosa sta per arrivare in Rai. Domani Storie italiane sarà sospeso e andrà in onda una versione più lunga di Unomattina.

Sulla copertina di Famiglia Cristiana, la Daniele - che ha inanellato una serie di successi con ascolti pazzeschi - ha raccontato: “Con Carlotta vincerò ogni paura”. Allora non resta che attendere l’arrivo della piccola Carlotta.

