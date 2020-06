Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo vittime di furto d'identità: il caso sul famoso social network

06 giugno 2020 a

a

a

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo sono stati costretti a rivolgersi alla Polizia Postale. A renderlo noto è stato proprio il conduttore di Rai1, che in questi giorni sta riscuotendo ottimi dati di ascolti con la nuova versione de I Soliti Ignoti. Qualcuno ha infatti deciso di rubare l’identità di Amadeus e della moglie, creando un profilo Facebook con i loro nomi e con le loro fotografie prese da Instagram: la coppia ha chiarito subito di non essere iscritta al social di Mark Zuckerberg e di aver segnalato il caso alla Polizia Postale, incaricata di identificare l’autore del profilo incriminato. Uno spiacevole episodio che è già capitato a tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, ma che non guasta l’umore di Amadeus, che sta confermando la grande popolarità meritata grazie al Festival di Sanremo. Tanto che nel prossimo palinsesto autunnale si vocifera che, oltre a I Soliti Ignoti, prenderà in carico anche uno show musicale inedito, oltre che dell’evento dell’ultimo dell’anno e del prossimo Sanremo.

Amadeus rischia grosso, sudori freddi a I soliti ignoti. Marcorè imita Conte, mezza parolina sbagliata e scoppia il caos... | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.