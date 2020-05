I Soliti Ignoti, Amadeus in imbarazzo per Riccardo Fogli: giudizi cattivi sul parente misterioso, caos social

31 maggio 2020 a

a

a

I Soliti Ignoti ha generato un certo trambusto sui social durante la messa in onda dell’ultima puntata. La partecipazione di Riccardo Fogli ha infatti aggiunto parecchio pepe alla trasmissione di Amadeus. Il cantante toscano ha vestito i panni di uno dei concorrenti ma soprattutto ha messo più volte in imbarazzo il padrone di casa: non solo ha ammesso di non conoscere le regole del gioco, ma nel finale ha dato vita a scene surreali. Fogli infatti ha espresso diversi giudizi sul parente misterioso: tra un “con quei pochi capelli…” e un “ah lei ha 50 anni? Ne dimostra di più”, il cantante ha costretto Amadeus a scusarsi più volte. Fogli non è passato inosservato sul web, dove molti utenti hanno riso per le sue gaffe ma non sono mancati anche i rimproveri per un eccesso di cattiveria in alcuni commenti.

I soliti ignoti, il plexiglass non ferma Amadeus: Rai, una clamorosa vittoria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.