I soliti ignoti, il plexiglass non ferma Amadeus: Rai, una clamorosa vittoria

Amadeus torna in onda. Rispolvera il suo gioiellino televisivo: I soliti ignoti, in onda tutte le sere dopo il Tg1 della sera. Ma stavolta c’è una grande novità. Dopo due mesi di stop (durante i quali per l’emergenza coronavirus la Rai ha mandato in onda le repliche di “magazzino”), arrivano le nuove puntate. Distanze di sicurezza, zero pubblico in studio e plexiglass tra gli ignoti: in questo modo, la Rete ammiraglia, riaccende i motori e ingrana la marcia. E vince la sfida dello share. Soliti Ignoti ottengono 5.389.000 spettatori con il 20.6%. Testa a testa contro Canale 5, che con Striscia la Notizia registra 5.088.000 spettatori ed il 19.2% di share. Vince comunque Amadeus. Le nuove puntate del game show di Rai 1 saranno tutte con personaggi famosi, il ricavato andrà in beneficenza.

