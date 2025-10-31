Al Bano vince la causa: "Questione di principio", quanti soldi incassa

Un rimborso di 394,78 euro e una causa vinta contro il Consorzio di bonifica Arneo: l'ultima battaglia di Al Bano Carrisi è stata definita da lui stesso "una questione di principio". Tutto nasce da una cartella di pagamento notificata nel 2016 alla società Casa Carrisi per il tributo 630, il contributo di bonifica imposto ai proprietari di immobili che si trovano in aree interessate da opere idrauliche. Oggi il giudice tributario ha accolto il ricorso del cantante, ordinando all'ente di restituire quanto versato e di sostenere anche le spese legali, quantificate in circa 800 euro. Lo riporta TgCom24.

Per l'artista di Cellino San Marco, dunque, non è stata una battaglia economica, ma una scelta simbolica. Al Bano, che da anni si occupa anche di un'attività agricola nel Salento, ha contestato il pagamento di quel contributo perché a suo dire non corrispondeva a un servizio effettivamente reso. "È una questione di principio", ha ribadito. Il tributo 630 è un contributo annuale che i proprietari di terreni e immobili situati in zone sottoposte a bonifica sono tenuti a versare. Si tratta di risorse che servono a finanziare la manutenzione e la gestione delle opere idrauliche, inclusi canali di scolo e infrastrutture di difesa idraulica.