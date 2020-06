Irama, il messaggio bellissimo a Stash: "Sarà bello vederti così, speriamo venga col ciuffo"

Francesco Fredella 19 giugno 2020 a

Irama è legatissimo a Maria De Filippi. Lo si sa. Ma è sempre bello ricordare un rapporto bellissimo, che resta sullo sfondo al bel momento che sta vivendo il giovane cantante, sull’onda del successo degli ultimi anni, reduce dal successo ad Amici Speciali. Irama, che è in vetta alle classifiche con Mediterranea: un brano dal sound fresco, estivo. Irama parla anche del rapporto di amicizia con Stash, che sta per diventare padre (ha annunciato la bella notizia a Amici Speciali). “Sì, credo sia naturale… volevo prendermi un cane ma mi sono accorto che non ho tempo, penso che un figlio sia un impegno leggermente più grande… ma sarà bello vedere Stash papà, spero venga un bimbo col ciuffo”, racconta. Qualcuno già parla di Irama al prossimo Festival di Sanremo. Lui dice: “Dipende dalla canzone: se sarà giusto presentarla lì, la porterò”. Cresce l’attesa.

