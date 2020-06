Domenica In, Mara Venier e la foto che preoccupa i fan: "Dopo tre settimane... ancora così"

20 giugno 2020 a

Mara Venier preoccupa i fan. Nonostante la conduttrice non abbia lasciato il timone di Domenica In, il piede ingessato non le dà tregua. "Dopo tre settimane... ancora così" scrive con tanto di foto la Venier su Instagram per poi promettere che "ci vediamo domenica" per una nuova puntata. La conduttrice, 69 anni, era caduta dalle scale tre settimane fa fratturandosi il piede sinistro. Un fattaccio che non l'ha fermata dal condurre la sua trassmissione, tanto che Stefano De Martino, in collegamento nello scorso appuntamento, l'aveva presa in giro, ovviamente con ironia. Il ballerino si era infatti presentato anche lui con il gesso, suscitando le risate della diretta interessata.

