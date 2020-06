Domenica In, Mara Venier: "Non inquadratemi le mutande eh!", il gesto inaspettato di De Sica

15 giugno 2020 a

Incidente sexy a Domenica In dove Mara Venier è costretta a camminare con il tutore e tenere la gamba alzata anche in diretta. La stessa Venier, dopo essersi seduta ed aver allungato la gamba ingessata su un divanetto, si è guardata e ha poi chiesto agli operatori: “Non inquadratemi le mutande eh!”. A quel punto Christian de Sica, ospite della ha dato una sbirciatina alle gambe, cercando di sdrammatizzare un po’: “Adesso il gambone te lo hanno…"

Ironia poi continuata tra i due quando Mara Venier ha raccontato ai telespettatori: “Non vi immaginate il panico per il trasbordo in questo posto dalla scrivania a qui. In quattro per portarmi… “. E De Sica di rimando: “Però so’ scarsi… “ E la Venier: ” È vero, stavano per farmi cadere…”

