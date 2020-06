Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e Claudia Ruggeri: la malignità più odiosa sulla Miss Claudia di Avanti un altro

28 giugno 2020 a

La malignità più crudele su Claudia Ruggeri, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? Intervistata dal settimanale DiPiù, è proprio l'esplosiva Miss Claudia di Avanti un altro, sposata col fratello della Bruganelli Marco e dunque cognata (oltre che storica spalla) di Bonolis a smentirla con forza, Non c'è mai stata nessuna raccomandazione in famiglia, anzi.



"Ho iniziato la gavetta in tv prima di conoscere Bonolis - spiega la bella 36enne -. E lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco. Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per fare lavorare una parente. Tempo fa stava iniziando a progettare una nuova trasmissione e gli chiesi: 'Non ci sarebbe un ruolo per me anche in questa trasmissione?’. Lui disse serenamente di ‘No’. Non ero adatta". D'altra parte, i ruoli sexy in Avanti un altro e Ciao Darwin l'hanno resa una dei volti più amati del "circo Bonolis". E gli ascolti, repliche comprese, non fanno che confermarne il successo.

