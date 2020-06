Vittoria De Paoli, morta a soli 16 anni l'attrice bambina della fiction Rai Di Padre in figlia con Cristiana Capotondi

28 giugno 2020 a

a

a

La 14enne Vittoria De Paoli è morta sabato sera in un incidente in Vespa durante una gita sui colli a Farra di Soligo, in provincia di Treviso. La ragazzina era nota al grande pubblico della tv per aver recitato nel 2016, a soli 10 anni, nella fiction Rai Di padre in figlia accanto a Cristiana Capotondi. Il ragazzo alla guida, un 16enne di Valdobbiadene, ha perso il controllo dello scooter intorno alle 23.30, andando a sbattere contro un palo della luce. Scontro fatale per la povera Vittoria, trasporatata all'ospedale di Conegliano dove è arrivata già in gravissime condizioni prima di spirare all'1.10 di notte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.