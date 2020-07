Antonella Clerici, la rivincita dopo le lacrime: palinsesti Rai, doppio show. Ecco il sostituto della Prova del cuoco

16 luglio 2020 a

Due programmi per Antonella Clerici. Che torna su Rai1 in grande spolvero. The Voice Senior ( la versione over 60 dello storico talent che transita da Rai2 a Rai1 – e un cooking show nel daytime dal titolo È sempre mezzogiorno. Un po’ un ritorno al passato con quello che era la Prova del cuoco, lo storico programma di Antonella.

L’evento dell’autunno ci sarà un grande evento televisivo: De Filippi, Ferilli e Fiorella Mannoia. Un grande evento contro la violenza sulle donne. Un programma imperdibile. Segnate questa data: 25 novembre. Ovviamente, non manca Sanremo: dal 2 al 6 marzo con Amadeus e Fiorello. Dopo il boom dello scorso anno tutto si ripete. Per la gioia degli italiani.



Tra le riconferme ci sono anche Mara Venier a Domenica in ed Eleonora Daniele con il suo Storie italiane (un programma che ormai è diventato una colonna portante del giornalismo televisivo tra inchieste e approfondimenti). Torna anche La vita in diretta con Alberto Matano. E la fiction: il vero asso nella manica per la Rete ammiraglia Rai. Inoltre, tra i programmi da sempre campioni di ascolti, ci sono Ballando con le stelle, Tale quale show. Attesissimo, invece, l’arrivo di Nunzia De Girolamo con Ciao, Maschio (un programma tutto di interviste).

