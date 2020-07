Pierluigi Diaco, Io e te escluso dai palinsesti di Raiuno: "Ho già proposto un nuovo progetto a un'altra rete"

17 luglio 2020 a

Una clamorosa esclusione dai palinsesti di Raiuno per Pierluigi Diaco. Il conduttore di Io e te ha registrato ottimi ascolti nella fascia pomeridiana, ma forse non è bastato. Dal direttore di Raiuno Stefano Coletta non ha ricevuto alcuna proposta concreta e c'è chi sospetta che dietro il siluramento ci siano le polemiche sollevate sul conto di Diaco nelle ultime settimane. "Così come Salvo Sottile, anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Raiuno sul mio futuro - ha scritto su Twitter il giornalista -. Sono stato io ad informare Stefano Coletta che, in mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi sto muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021".

Fino al 4 settembre, giorno in cui concluderò la programmazione di Io e Te su Raiuno - è la promessa di Daico sui social - non scriverò più nulla nemmeno per rispondere alle gratuite infamie che nei prossimi giorni sicuramente saranno nuovamente ospitate dentro questo ridicolo palcoscenico social. La vita è altrove!".

