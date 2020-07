Albano Carrisi e Lino Banfi, "salta la fiction insieme". Indiscrezione dolorosa: "Grandi problemi economici"

Francesco Fredella 19 luglio 2020 a

Al Bano e Lino Banfi insieme sul set? Se ne parla da tempo. Infatti, secondo i ben informati, ci sarebbe un progetto messo nero su bianco da tempo: una fiction ambientata in Puglia. Un vero sogno per i fan del cantante di Cellino e di Banfi. Ma per ciak si dovrà aspettare ancora un po’. Lo ribadisce anche Alessandro Cecchi Paone su Nuovo Tv: "Temo sia necessario aspettare ancora per vedere insieme in una fiction i due fuoriclasse pugliesi. Mesi fa mi ero illuso di poter vedere in una fiction Al Bano e Lino Banfi, così come avevano dichiarato".

Parola d’ordine: attesa. Da indiscrezioni sembra che, nella fiction, Al Bano dovrebbe interpretare un maestro e Lino Banfi il sindaco di un piccolo paese pugliese. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno. Condizionale d’obbligo. Anche perché Cecchi Paone rimarca: "Adesso per tutte le reti cominceranno grandi problemi economici". Tutto sarebbe legato, secondo il giornalista, al coronavirus.

