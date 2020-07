Al Bano Carrisi, una trasformazione pazzesca: nel giro di pochi mesi... eccolo, oggi

Francesco Fredella 21 luglio 2020 a

a

a

Il Leone di Cellino perde peso. Adesso è un figurino. Il cantante perde esattamente 7 chilogrammi e lo rivela in un’intervista. "Ho perso sette chili negli ultimi mesi - racconta Al Bano Carrisi al settimanale Gente -. Sto seguendo la dieta del professor Alberico Lemme: ho eliminato gli eccessi, quelli che fanno male alla salute e alla circonferenza. C'è persino qualcuno che mi dice che sembro ringiovanito", puntualizza. Ed è vero: nelle foto di Loredana Lecciso, la sua amatissima compagna, si può notare la ritrovata forma del cantante. Che in periodo di lockdown ha passeggiato lungo il bosco delle sue Tenute alle porte di Brindisi con Loredana. Dieta, attività fisica e amore: Al Bano è ritornato in perfetta forma. Pronto per la prova costume. Intanto, nelle ultime settimane Al Bano e Loredana brindano al primo successo musicale di Jasmine (la loro figlia), che ha pubblicato il singolo Ego. Sta andando fortissimo su tutte le piattaforme (compresa la radio).

Albano Carrisi in copertina su Gente con Jasmine: "Ego è una canzone diversa da quelle di papà”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.