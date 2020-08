Giucas Casella nonno felice: "Pesa 4,5 kg". Ma non perde di vista i reality

Francesco Fredella 12 agosto 2020 a

a

a

Giucas Casella al settimo cielo. E’ un nonno felice. Da pochi giorni l’arrivo di Giacomo, il suo primo nipote nato dalla relazione di suo figlio James e Lidia, ha cambiato la vita del mentalista più famoso della tv. Ma Casella, dopo una parentesi all’Isola, potrebbe tornare presto in televisione. Giucas racconta: "Il mio nipotino ha già i super poteri. Usa già la webcam. Pesa 4,5 kg. Casella potrebbe tornare in un reality in tv. Nessun Grande Fratello (che inizia tra poche settimane), ma potrebbe esserci per lui un’incursione in Honduras. E lì Giucas vorrebbe portarci la Cipriani, visto che tra loro è nata un’amicizia bellissima proprio durante L’Isola dei famosi. Però la Cipry sarà alle prese con la nuova edizione de La pupa e il secchione. Quindi anche per lei, come per Giucas, potrebbe esserci solo un’incursione in Honduras. Ma il pubblico già sogna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.