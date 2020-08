Vanessa Incontrada e Carlo Conti, il momento più imbarazzante in diretta: "Lui non se l'è fatto ripetere"

30 agosto 2020 a

a

a

Insieme sul palco e fuori, Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Coppia televisiva ormai affiatatissima, condurranno anche quest'anno i Music Awards in una edizione particolare e molto emozionante. Le due serate in diretta Rai verranno infatti dedicate all'emergenza coronavirus e alla crisi economica subita dalle maestranze del mondo della musica. Intervistata da Telepiù, la bella e brava conduttrice spagnola, ormai italiana d'adozione, ha svelato qualche aneddoto sul collega toscano, vero e proprio "Re degli show" di casa Rai. "Il suo piatto preferito? La lasagna! Però durante le riunioni mangiamo una caprese o un toast", ha ironizzato Vanessa, che di riunioni con il meticoloso Conte ne ha trascorse a decine. Uno degli episodi più divertenti e per certi versi imbarazzanti? "Quando Ficarra iniziò a prendermi in giro. Picone gli andò dietro e Carlo non se lo fece ripetere. Mi misero in mezzo tutti e tre".

Vanessa Incontrada e Amici Speciali, il giallo sulla sua assenza. Il silenzio e la voce: colpo di scena a Mediaset?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.