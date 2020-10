Luigi Berlusconi, ciò che non sapete sul più atipico dei figli del Cav: i segreti svelati

Gianluca Veneziani 08 ottobre 2020 a

Il Milan aveva appena vinto il primo scudetto dell'era Berlusconi e suo papà aveva già molte vite professionali alle spalle quando nacque lui, Luigi, il figlio del Cav, che ieri è convolato a giuste nozze con la fidanzata Federica Fumagalli. Il matrimonio in forma privata e blindatissimo, con soli quaranta invitati, svoltosi tra la chiesa di Sant' Ambrogio a Milano e una cena nuziale nella residenza di Macherio, un po' riassume la personalità del Berlusconi più piccolo e più atipico, che meno di tutti ama l'esposizione mediatica: figlio del re della tv, si tiene ben alla larga dalla tv. Strano a dirsi per un giovane della sua età, Luigi, 32 anni, non ha profili social e le sue foto si ricavano solo dall'account della sua neo-consorte, che di professione si occupa di pubbliche relazioni, ma che a sua volta è riservatissima nella vita privata.

Né, tanto meno, Luigi ama i lustrini del jet-set, le occasioni mondane e le cene vipparole: difficile pensarlo come personaggio paparazzato e immortalato sulle riviste patinate. Quinto figlio, Luigi ha sempre preferito stare dietro le quinte. Dopo la laurea in Bocconi, ha ottenuto i posti che contano nelle aziende targate Berlusconi: già membro del cda di Mediolanum, è oggi consigliere di amministrazione di Fininvest e presidente del cda di H14, scatola finanziaria che funge un po' da cassaforte di famiglia. Attento agli investimenti nel digitale, preferisce tuttavia non metterci la faccia sui media digitali.

Ma la sua anomalia riguarda anche la sua felice storia d'amore sigillata ieri dal matrimonio. Siamo ben lontani dalle turbolenze affettive ed erotiche del papà, o dalle resistenze ad approdare all'altare dei pur fidanzatissimi fratelli Pier Silvio, Barbara ed Eleonora. Luigi, ultimo tra i figli, è quello che ha messo la testa a posto per primo (l'altra sorella, Marina, si decise a fare il grande passo solo a 42 anni). Figlio di Veronica Lario, ha incrociato il suo destino con una figlia del Lario, nel senso del lago, visto che Federica è nata in un paesino del Lecchese. La loro è una storia d'amore sbocciata tra i banchi dell'università Bocconi nel 2011; l'unione tra due "prodotti" eccellenti della virtuosa operosità lombarda: non solo Luigi, figlio dell'imprenditore italiano per eccellenza, ma anche Federica, figlia di un noto imprenditore tessile della zona. È la favola di oggi: lei, una Lucia Mondella benestante, erede della nobile tradizione di filatori su quel ramo del lago di Como, che dice sì al suo Promesso Sposo, stavolta fortunatamente senza nessuno che dica «Questo matrimonio non s' ha da fare».

Anzi, il loro amore si è coronato nonostante il Corona. Quel maledetto virus che ha prima fatto rinviare le nozze previste d'estate, quindi ha contagiato lo stesso Luigi e dunque ha attaccato il Cav, costringendolo a una lunga convalescenza, che gli ha impedito di partecipare ieri alla cerimonia in chiesa e consentito solo di presenziare alla cena. L'assenza del padre viene però compensata dal fatto che i due novelli sposi già abitano nella dimora che fu di Berlusconi e Veronica Lario in via Rovani a Milano. Una continuità domestica, di padre in figlio. Con l'auspicio sincero che la coppia Luigi-Federica sia molto più duratura e solida dell'altra. E che quella casa rappresenti solo l'inizio di un impero immobiliare. A 32 anni, l'età di Luigi, Silvio Berlusconi iniziò a costruire la sua fortuna, facendo nascere la Edilnord e mettendo le basi per Milano 2. Chissà che Luigi non riesca a "edificare" il suo futuro con altrettanta bravura.

