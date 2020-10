Lory Del Santo, il racconto dell'orrore: "Pestata e abusata per una notte intera in hotel. Come mi ha costretto a fare il bagno"

23 ottobre 2020 a

Un racconto da brividi quello fatto da Lory Del Santo ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma I Lunatici. La regista ha confessato di aver subito violenza per un'intera notte all'interno di una stanza di hotel. Una vicenda mai denunciata dalla diretta interessata per paura, anche se a distanza di tempo, rimpiange. La Del Santo ha raccontato che è entrata in contatto con questo misterioso uomo grazie a una amica che glielo ha presentato. “Ci eravamo conosciuti al ristorante, si rideva, si scherzava, tu pensi sempre che se una persona ti viene presentata da qualcuno che conosci sia una persona perbene. Lui mi disse che aveva dimenticato una cosa in hotel e mi invitò a salire".

Seppur titubante, l'attrice accettò: “L’incubo è durato tutta la notte - ha proseguito - questa persona era pazza, mi ha picchiato, abusato, poi mi ha fatto fare il bagno con i petali di rose. Ho pensato che a un certo punto si sarebbe addormentato, così è stato. Appena ho visto che dormiva sono scappata. Lui se ne è accorto, mi ha rincorso, ma io sono scappata via verso l’uscita. Ho subito una violenza fisica e psicologica. I petali di rose, il profumo nell’acqua, era un pazzo: Immaginavo di scendere e trovarmelo davanti come nei film. Una volta uscita dall’albergo, invece, mi sono sentita libera. È stata una cosa strana, era l’alba, ho deciso di non denunciare, di dimenticare”. Ma nonostante la brutta vicenda sia passata, dimenticare per la Del Santo sembra impossibile.

