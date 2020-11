I Soliti Ignoti, Lorella Cuccarini stupisce Amadeus: "Cosa dirigo", lascia la tv?

11 novembre 2020 a

a

a

Un vero e proprio scoop raccontato in prima serata quello di Lorella Cuccarini. L'ex conduttrice de La Vita in Diretta, ospite a I Soliti Ignoti, il programma di Rai 1, ha rivelato un suo "segreto". La Cuccarini ha infatti ammesso al conduttore Amadeus di dirigere una squadra di calcio femminile: “Lo faccio grazie a mia figlia che ha iniziato a giocare […] io di calcio non so niente” ha spiegato sorridendo. Nel corso della puntata di martedì 10 novembre la Cuccarini ha parlato anche dell’iniziativa benefica "Trenta ore per la vita" della quale è testimonial: "Quello che stiamo vivendo è un momento difficilissimo per tutti, ma anche un piccolo segnale può essere molto importante", ha concluso invitando i telespettatori a fare una piccola donazione.

Lorella Cuccarini, la terza vita della "sovranista" fatta fuori dalla Rai. Verso un clamoroso ritorno a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.