Alba Parietti su Francesco Oppini: "In cura per aiutarlo", il dramma della fidanzata morta in un incidente e quei giorni tremendi

Dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip nel corso della puntata in diretta su Canale 5 dello scorso lunedì, Alba Parietti si confessa a Chi, il quotidiano diretto dal conduttore del reality, Alfonso Signorini. Parla del figlio, Francesco Oppini, protagonista proprio del GfVip. Alba si è raccontata come madre, e ha affermato: "Mio figlio è la mia vita, abbiamo sofferto insieme le pene dell'inferno e chi lo critica non è sempre onesto". La Parietti si riferisce al dolore provato da Francesco quando, a 22 anni, perse la fidanzata Fabiana, morta in un incidente stradale: "Ho vissuto ogni sfogo, ogni lacrima di mio figlio. Sono finita in cura pur di aiutarlo", ha concluso.

