Michelle Hunziker, ribaltone a Mediaset? Share in crisi, dove piazzano All Together Now: l'ultima difficilissima sfida

Nel domino dei palinsesti Mediaset ora rischia Michelle Hunziker. La fiction Il silenzio dell'acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, venerdì sera, non è andata oltre l'11% di share perdendo contro The Voice Senior di Antonella Clerici su Raiuno. A Cologno Monzese corrono subito ai ripari, spostando la fiction arrivata alla seconda stagione al mercoledì sera al posto di All together now, come anticipato dal Fatto quotidiano.



Per la Hunziker, dunque, un cambio di palinsesto pesante, anche se va considerato una promozione in tutto e per tutto. Lo show musicale coi giudici vip Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax e Francesco Renga trasloca nell'impegnativo slot del sabato sera già da questa settimana, anche a causa del mancato appuntamento con il meglio di Tu si que vales (conclusosi sabato scorso). "Sempre seguendo gli orientamenti positivi del pubblico - annuncia una nota ufficiale di Mediaset -, le ultime due puntate - semifinale e finale - di All Together Now - La musica è cambiata saranno promosse al sabato sera. Il programma si concluderà con due appuntamenti settimanali consecutivi, sabato 5 e sabato 12 dicembre".

