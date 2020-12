Luciana Littizzetto gode, chi affonda Wanda Nara dopo la querela: "Ma cosa ti aspetti se ti fai vedere n***?"

24 dicembre 2020 a

A gamba tesa contro Wanda Nara. Nello scontro tra l'argentina e Luciana Littizzetto, con la prima che ha querelato la comica di Che tempo che fa per la battutaccia spinta sulla sella del cavallo, si schiera Maurizio Costanzo. In difesa della fedelissima di Fabio Fazio. Nella sua rubrica su Nuovo Tv, infatti, Costanzo rispondendo alla lettera di una lettrice ha scritto: "Le dico la verità, anche a me pare esagerata la reazione della Nara. Io credo che quando ci si espone in pubblico – e qui lei è addirittura nu*** – ci si possa aspettare commenti di chi guarda o ascolta, soprattutto nell’epoca che stiamo vivendo", taglia corto Costanzo. Insomma, la querela a suo giudizio sarebbe da ritirare. Ma siamo pronti a scommetterci che lady Icardi non lo farà.

