L'Eredità, tutto truccato e domande passate da Insinna? Cannoletta: "Se qualcuno dubita..."

05 gennaio 2021 a

Il supercampione de L'Eredità Massimo Cannoletta, ospite di Alberto Matano a La vita in diretta su Rai1, si sfoga. E difende se stesso, il quiz e Flavio Insinna. "Posso non piacere oppure posso risultare antipatico, tuttavia l'unica cosa che mi fa davvero arrabbiare è se qualcuno dubita della trasparenza del programma: nessuno mi ha mai passato le risposte. La squadra de L'Eredità è stata impeccabile". Molti hanno infatti messo in dubbio il valore di Cannoletta, in gara per 51 giorni e protagonista anche di una sconfitta volontaria ("Per far vincere altri concorrenti", aveva motivato la sua scelta kamikaze in studio) che aveva scatenato un polverone.



"Era facile". Per Cannoletta una terribile disfatta: in pochi secondi sfuma l'ingente bottino. E l'Eredità finisce malissimo

Resta però la sua fama, forse unica tra i tanti concorrenti de L'Eredità di questi ultimi anni. "Non mi fermano per strada perché porto la mascherina, che mi copre anche il naso", ha scherzato da Matano, confermando che "sui social il calore è tanto".

