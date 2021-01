Sanremo 2021, Walter Ricciardi "cancella" il Festival? "Luogo ideale per la diffusione del virus", bomba contro la Rai e Amadeus

16 gennaio 2021 a

Una nave "bolla" per ospitare il pubblico di Sanremo per tutta la durata del Festival: questa l'idea lanciata da Amadeus per evitare lo stravolgimento dello spettacolo a causa della pandemia da Covid. Ma adesso l'ipotesi viene bocciata in tronco da Walter Ricciardi. "E' una cosa un po' rischiosa, deve esser fatta col massimo rigore - ha detto il consulente di Roberto Speranza, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 -. Quando tu confini delle persone all'interno di uno spazio ristretto, come una nave, devi stare attentissimo, perché può esser un luogo di protezione ma se per qualche motivo c'è qualche contagio può diventare anche il luogo ideale per la diffusione". Secondo Ricciardi, quindi, o si presta massima attenzione alla sicurezza o l'idea potrebbe diventare un'arma a doppio taglio: "I controlli dovrebbero esser quotidiani per quanto riguarda i tamponi rapidi, ma i protocolli su mascherine, igiene e distanziamento dovrebbero esser ancora più assidui".

