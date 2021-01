Antonio Zequila, "busta con foto compromettenti": l'indiscrezione lo terrorizza, cosa si vede in quegli scatti

Francesco Fredella 29 gennaio 2021 a

Qual è il segreto che nasconde, gelosamente, la madre di Antonio Zequila? Per adesso un mistero, ma sembra che breve possa essere svelato. Infatti, sui social - dopo l'annuncio della busta-choc di Barbara d'Urso - non si parla di altro. Nella busta potrebbero esserci delle foto compromettenti che riguardano Antonio zequila. Che abbiamo contattato: "So quanto voi. Dovete chiedere a mia madre, ma difficilmente ve lo dirà. Per adesso mamma ha promesso di svelare tutto a Barbara d'Urso", ha tagliato corto.

Il giallo s'infittisce. Soprattutto da quando Zequila sarebbe stato messo alla porta da sua madre, ovviamente in modo scherzoso. "Antò devi sposarti", avrebbe detto mamma Carmela. Ma, si sa, Zequila è legatissimo a lei. "Ho fatto il procedimento inverso perché sono andato via da casa giovanissimo, ad appena 18 anni, per tentare la strada dell'attore e poi in tarda età sono ritornato dai miei genitori per godermeli. Sono preziosi", dice Antonio che ha lavorato anche con Franco Zeffirelli.

Ora sembra single. Ma pronto ad innamorarsi. E da meno di 24 ore - proprio noi di Libero - abbiamo sganciato la bomba: "Zequila e Dayane Mello si sono scambiati diversi messaggi". Antonio ribadisce di provare attrazione per lei e di essere pronto a portarle, appena sarà possibile viaggiare, alle Maldive. Si vocifera di un nuovo ingresso di Zequila nella casa più spiata d'Italia, magari per un confronto con Dayane. "Sarei pronto a cantare per lei. Ovviamente una canzone brasiliana", continua Zequila. Potrebbe fare sul serio.

