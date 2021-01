Elisa Isoardi, Raimondo Todaro spiffera tutto sul presunto flirt: "Litigavamo spesso"

30 gennaio 2021 a

La coppia Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non è mai nata. Nonostante i rumors sui ballerini di Ballando con le Stelle, a mettere il cuore in pace dei telespettatori ci ha pensato l'insegnante del programma di Rai 1. In un’intervista concessa al settimanale Voi, ha finalmente rotto il silenzio: "Non nego che io ed Elisa litigavamo spesso. L’elemento scatenante non erano le gelosie legate ad un possibile flirt, che, ripeto, non c’è mai stato, ma le mie ‘dritte’ finalizzate a migliorare le sue performance nell’ambito della danza".

E su Sara Arfaoui, bella professoressa de L’Eredità con cui è stato pizzicato, il ballerino precisa: "È un’amica. Una bellissima ragazza molto intelligente con la quale ho condiviso momenti spensierati". Una frase che lascia parecchio spazio all'immaginazione. In ogni caso Todaro è tornato sul piccolo schermo in occasione delle puntate de Il Cantante Mascherato. Qui il ballerino, insieme alla conduttrice Milly Carlucci, aveva svelato degli indizi sul programma.

Proprio nella puntata del 29 gennaio la conduttrice ha dovuto fare i conti con un imprevisto. Ancora una volta una trasmissione della Carlucci ha dovuto fare i conti con il coronavirus: "Ieri un bambino del nostro corpo di ballo è risultato negativo, positivo, poi negativo e poi positivo di nuovo. Hanno così allontanato tutti i ballerini e staranno tutti lontani per 14 giorni e poi faranno il molecolare", ha detto la conduttrice si Rai1.

