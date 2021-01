Elisa Isoardi, dopo Verissimo altre cannonate ai vertici Rai: "Lo vedo per chiarire", voci clamorose sul suo futuro

26 gennaio 2021 a

Senza programmi. E da tempo. Si parla di Elisa Isoardi, che continua a non condurre in Rai: l'ultima esperienza fu La prova del cuoco su Rai 1, dunque Ballando con le Stelle, ma solo in veste di concorrente (e da Milly Carlucci, la chiacchieratissima storia con il ballerino con cui faceva coppia, Raimondo Todaro). E a fare il punto sulla sua carriera e sul momento che vive ci pensa proprio la Isoardi, in una intervista a Nuovo Tv.

Si parte dall'intervista concessa a Verissimo, in cui - proprio su Canale 5 - la Isoardi ha fatto capire in modo chiarissimo a Silvia Toffanin di essere pronta ad ogni tipo di proposta. Insomma, porte aperte e possibile l'addio alla Rai. D'altronde, Viale Mazzini non solo la ha messa in stand-by, ma la ha anche beffata con Check Up: il programma avrebbe dovuto condurlo proprio lei, ma tutto è naufragato in circostanze non del tutto chiare.

E la Isoardi vuole capire cosa sia accaduto. Tanto che nell'intervista spiega: "Sono sicura che presto ci sarà qualcosa da fare. Vedrò il direttore di Rai 1 nei prossimi giorni per capire a proposito di Check Up, che è saltato". Dunque un imminente faccia a faccia con Stefano Caletta, per "capire", appunto, cosa diavolo sia successo. Per comprendere per quale ragione ancora non le sia stato affidato un format. E il confronto con Coletta, per la Isoardi, potrebbe segnare una svolta. Potrebbe segnare l'addio alla Rai.

Nell'intervista, ovviamente, Elisa ha parlato anche di Raimondo Todaro, e della loro storia che storia non era. Siamo solo amici e non c’è mai stato nulla tra di noi", ha tagliato corto. E ancora, su Ballando: "Non ho sbattuto le porte. Non l’ho fatto. Di Ballando ho preso solo il bello", ha affermando la Isoardi smentendo gesti fumantini dietro le quinte.

