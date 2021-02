Alessandro Meluzzi, inquietante teoria su Alda D'Eusanio: "Compromessa dopo incidente e coma, ecco cosa ha perso"

Francesco Fredella 11 febbraio 2021 a

Alda D’Eusanio non doveva andare al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Adesso parla il professor Alessandro Meluzzi , che rompe il silenzio sul settimanale Nuovo. “Con l’incidente e il coma la D’Eusanio ha perso il concetto del limite e il buon senso. Nel suo caso le inibizioni sono deboli e questo facilita il passaggio all’atto agito o a quello verbale. Perciò va capita, protetta, curata”, tuona il noto psichiatra.

La D’Eusanio è stata squalificata dal reality della rete ammiraglia Mediaset dopo alcune frasi che hanno lasciato a tutti senza fiato. L’ex giornalista di Rai 2 ha parlato contro Laura Pausini, che avrebbe già mosso i suoi avvocati per le insinuazioni sul compagno che le metterebbe le mani addosso. Ma la D’Eusanio, secondo nostre fonti, sarebbe pronta a chiedere causa. Cercando in qualche modo di mettere la parola fine alla vicenda, senza strascichi giudiziari.

“Alda potrebbe soffrire di disturbi transitori della coscienza, legati a una sofferenza circolatoria pregressa. Questo può essere un fatto che fa diminuire le capacità di autocontrollo e soprattutto le inibizioni delle condotte e dei comportamenti, anche verbali”, continua Meluzzi sul settimanale Nuovo. “L’ipotesi è che in quella determinata circostanza può avere avuto un’attenuazione della sua vigilanza critica e autocritica, dicendo cose di cui non è in alcun modo responsabile”, conclude. Insomma, il concetto è chiaro: il drammatico incidente avuto anni fa, avrebbe lasciato degli strascichi. E anche piuttosto pesanti. Buona ragione, secondo Meluzzi, per non farle prendere parte al GfVip. Ma ormai, ovviamente, è troppo tardi.

