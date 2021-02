Barbara D'Urso, "choc per la nuova chat": e la app va in down, clamoroso

Francesco Fredella 12 febbraio 2021 a

a

a

Dalla tv ai social. E viceversa. Notizia choc, direbbe la regina di Cologno Monzese. Che sbarca pure su Club house, la nuova chat che sta spopolando da alcune settimane. Barbara D'Urso fa un annuncio dei suoi: "Ci vediamo stasera nella room di Clubhouse", in tv e su Instagram. Ed è un picco massimo, mai raggiunto con nessuno, quando alle 20 il popolo della Rete la ritrova su Clubhouse. Più di mille persone al minuto. La d'Urso lascia tutti senza fiato. Quella di ieri sera è stata, a quanto pare, soltanto una prova. Ma ha sorpreso gli amanti della Rete.

"Ma è cos'è quello?". Cosa mostra l'inviata, dubbio inquietante da a Pomeriggio 5

Non solo Twitter e Instagram (con milioni di followers), Carmelita, adesso, spopola pure sulla nuova chat. Per la prima volta la room, ossia la stanza virtuale, manda in tilt il server. Del resto il pubblico conosce bene le sue giornate, scandite sempre da Instgram stories e dirette, tanto sport. Lavoro. La d'Urso è stakanovista doc, ma è anche il personaggio più influente sui social.

"Ma cosa c'entra lui?". La D'Urso blocca la Cipriani a tempo di record: il clamoroso sospetto su Fabrizio Corona

Così, i suoi picchi assurdi di share non finiscono quando le luci degli studi di Cologno Monzese si spengono, ma continuano quando torna a casa. E si connette ai social. Da rumors, sembra che Barbarella nei prossimi giorni tornerà su Clubhouse: a grande richiesta. Regina degli ascolti e ora anche della Rete. E dal quartier generale della nuova chat si brinda al successo di ieri, quando improvvisamente qualcosa è andato in tilt. C'era Carmelita connessa. Il pubblico l'ha seguita dopo Pomeriggio5 sulla nuova chat. Il resto è storia di questi giorni.

"Avete rotto il caz**": Pomeriggio 5 choc, una troupe di Barbara D'Urso aggredita in diretta, le urla sconvolte dell'inviata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.