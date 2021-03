Live-Non è la D'Urso, la risposta della D'Urso a Zingaretti: "Ecco perché lo faccio", rosiconi tutti muti

Francesco Fredella 01 marzo 2021 a

Barbara D'Urso apre facendo una riflessione sulla settimana appena trascorsa. “Sono orgogliosa di parlare di politica con un un linguaggio semplice”, dice a Live non è la d’Urso, nella puntata in onda su Canale 5 domenica 28 febbraio. Non sono mancate polemiche in Rete quando gli haters (che purtroppo non mancano mai) l’hanno attaccata quando è stata comunicata la chiusura di Live a fine marzo. Ma Mediaset, subito dopo, ha annunciato - proprio come anticipato da Libero - il ritorno di quel format a settembre con il prolungamento di Domenica live.

Nella scorsa settimana, dopo le frasi di Rocco Casalino che l’ha giudicata influente rivelando di aver temuto la d’Urso quando attaccava il Movimento 5 stelle, è arrivato il tweet di Nicola Zingaretti. "Mi sono ritrovata all'interno di un vero e proprio dibattito politico, sulle prime pagine di tutti i giornali dopo un tweet di Nicola Zingaretti, che ringrazio - ha spiegato Barbara D'Urso - io parlo di politica, di violenza sulle donne, di omofobia e lo faccio in maniera popolare, è il mio modo, e lo faccio perché penso che questi temi debbano entrare nelle case ed essere ascoltati dalla gente", racconta in diretta.

Caso chiuso. Live torna a settembre. E Domenica live s’allunga. “Tutto questo è nato perché Live - Non è la D'Urso va avanti ancora per un mese e poi si ferma qualche puntata prima per poi riprendere nella nuova stagione. Questo ci permetterà di tornare alla vecchia diretta di quattro ore di Domenica Live, poi tutti i programmi ripartiranno come sempre a settembre", conclude la conduttrice. Cala il silenzio. I siti riportano testualmente le parole del Biscione, anticipate la Libero.

