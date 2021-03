Striscia la notizia, Mara Venier demolisce Amadeus: "Sanremo? Un disastro, pesci in faccia", veleno puro

04 marzo 2021 a

Al Festival di Sanremo Mara Venier si collega con Amadeus per riportargli le sue impressioni riguardo la prima serata della kermesse e per commentare i momenti clou con la sua solita, tagliente, ironia. Lo sfottò di Striscia la notizia andato in onda ieri sera 3 marzo è esilarante: Si vede la Venier che dice: "Ama, sei pronto?". "Io e Ibra...", risponde Amadeus. "Ci mancava solo Pippo Franco... Con quei nasi...", ironizza Mara. "Vai amore, sarà un successo". E poi, da sola, commenta: "Sarà un disastro totale".

Quindi si vede il vero Amadeus in apertura della prima serata del Festival di Sanremo che spiega con un tono triste e sommesso che non avrà una platea e che gli applausi, di conseguenza, saranno registrati. "Meno male che non c'era il pubblico altrimenti vi pigliavano a pesci in faccia...", sbotta Mara. "Vi faccio un c***così se non partite con le canzoni".

Del resto, questa 71esima edizione del Festival è davvero un "disastro". Gli ascolti sono in calo. A livello di share, la serata di ieri, mercoledì 3 marzo, si è attestata ai livelli del Festival del 2015, quando nella seconda serata lo share medio era stato del 41,67 per cento. Per quanto riguarda gli spettatori bisogna invece tornare al 2014 quando furono 7 milioni 711mila. Sulla prima serata di quest'anno il calo è di poco meno di 800mila spettatori e del 4,5 per cento di share. L'anno scorso, invece, nella seconda serata gli ascoltatori furono 9 milioni 693mila con il 53,3% di share. In media gli ascoltatori della puntata sono stati 7 milioni 586mila con il 42,1 per cento di share.

