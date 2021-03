Sanremo 2021, canta senza mascherina e Infante "ordina" l'arresto in diretta Rai: "Vergognoso, immorale"

04 marzo 2021 a

La trasmissione Ore 14 andata in onda su Rai2 si è ritrovata nel bel mezzo di una vicenda piuttosto singolare. A un certo punto Milo Infante si è collegato con Veronica Maya e Red Ronnie, che si trovavano davanti al teatro Ariston, dove stasera andrà in scena la terza puntata del Festival di Sanremo 2021. Ovviamente tra le strade della città non c’è la folla oceanica abituale a causa dell’emergenza coronavirus che è tornata a salire a livelli di rischio piuttosto alti. Durante il collegamento con i suoi inviati, Infante ha notato un sosia di Freddie Mercury che dietro le transenne ha iniziato a cantare a favor di telecamere.

Il conduttore ha però dovuto interrompere la ripresa dell’uomo perché non indossava né aveva con sé la mascherina, divenuto uno strumento di protezione dal Covid obbligatorio per legge. Infante e gli ospiti presenti in studio hanno subito stigmatizzato quanto stava accadendo, dopodiché il conduttore di Rai2 ha chiesto ai due inviati di allontanarsi per non dare spazio a esempi fortemente negativi e irresponsabili. Il sosia di Mercury ha però continuato a cantare, sempre senza mascherina e anche se non inquadrato.

Infante allora ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine presenti che prima hanno multato l’uomo e poi, di fronte al suo ripetuto rifiuto di indossare la mascherine, lo hanno portato in questura per ulteriori accertamenti. “Di fronte a queste scene - ha dichiarato Infante - non si può e non si deve rimanere spettatori. In gioco c’è la salute di noi tutti e il futuro di questo Paese. Che alla vigilia di nuove dolorose restrizioni ci sia ancora qualcuno che si diverte a sfidare le regole del buon senso e della legge è vergognoso e immorale”.

