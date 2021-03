Sanremo 2021, Amadeus interrompe tutto in diretta: "Problemi per Francesco Renga, richiamatelo..."

06 marzo 2021 a

I problemi tecnici a Sanremo non mancano mai. Anche quest'anno sembrano essere una costante della kermesse. Durante la quarta serata della 71esima edizione del Festival, la sfortuna è piombata su Francesco Renga, in gara con il brano "Quando trovo te". Dopo aver cantato e aver lasciato il palco, infatti, il cantante è stato richiamato da Amadeus. Il direttore artistico ha fatto irruzione in diretta per comunicare un contrattempo spiacevole.

"Ci hanno detto che la prima parte della canzone di Renga non si è sentita bene a causa del microfono. Qui all'Ariston ci sono centinaia di archetti e microfoni gelato, può capitare. Ma come da regolamento, l'esibizione deve essere ripetuta", ha spiegato Amadeus ai telespettatori. L'artista è quindi ritornato sul palco per cantare di nuovo. Prima di iniziare a cantare, però, Renga ha voluto lanciare un appello molto importante e legato alla situazione Covid: "Brescia, la mia città, sta soffrendo. Forza".

L'imprevisto è successo intorno all'una di notte. Ecco perché il pubblico di Sanremo e gli utenti di Twitter sono letteralmente impazziti. E subito dopo l'annuncio del conduttore, sono partiti diversi commenti ironici. "Canta male anche col microfono che va", ha scritto qualcuno; "Pietà per le mie orecchie", ha aggiunto qualcun altro. E ancora: "Ma sono seri? E' l'una e un quarto, mancano ancora 5-6 cantanti e fanno ricantare Renga?!"; "Il bis di Renga a quest'ora è una roba che non auguro nemmeno al mio peggior nemico".

