Sanremo 2021, Orietta Berti: "Allagata la stanza d'albergo", cos'ha combinato in piena notte dopo la diretta

Orietta Berti è una delle protagoniste indiscusse del Festival di Sanremo 2021. Al di là delle esibizioni canore, che sono finora state una lezione a tanti giovani che stanno partecipando alla kermesse, la Berti sta dando spettacolo da tutti i punti di vista: prima la polemica sull’autotune, in cui ha ribadito di star facendo un lavoro “vecchio stile” sul palco del teatro Ariston (“perché solo così si vede chi sa fare, chi non sa fare invece va a casa”).

Poi lo scivolone a La Vita in Diretta, in cui ha dichiarato di voler fare un duetto con i “naziskin”: ovviamente intendeva i Maneskin, il gruppo rock che è in odore di vittoria finale, essendo nei primi posti della classifica generale dopo le prime quattro serate. In tutto ciò non sono mancati outfit pazzeschi sul palco e episodi curiosi fuori (è stata inseguita dalla polizia a Sanremo, non sapendo le regole anti-Covid da rispettare in Liguria).

L’ultimo lo ha svelato lei stessa a ItaliaSì e ha lasciato basito Marco Liorni: “Ho allagato la stanza d’albergo. Mi hanno regalato i fiori, siccome non avevo un vaso li ho messi dentro al lavandino. Ho aperto l’acqua e poi sono andata di là: quando sono tornata c’era tutta l’acqua nel corridoio, allora tutta la notte con gli asciugamani a strizzare l’acqua e a pulire un po’ il bagno”.

